Якою буде погода у середу, 24 грудня, розповідає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Чи почнеться метеорологічна зима в Україні до Різдва і Нового року

Якою буде погода 24 грудня?

У середу у Карпатах та на Прикарпатті буде хмарно. Там прогнозують помірний сніг, а на дорогах місцями ожеледицю.

На решті території країни буде хмарно з проясненнями. День у більшості регіонів мине без опадів, але у більшості західних та північних областей вночі місцями можливий невеликий сніг.

Вітер цього дня прогнозують переважно північно-східний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду, а вдень в Карпатах подекуди будуть пориви 15 – 20 метрів за секунду та хуртовини.

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть -3 – -8, на півночі та сході країни – -7 – -12. Вдень прогнозують по Україні -1 – -6.

А на Закарпатті та півдні країни температура становитиме +2 – -3 вночі та 0 – +5 вдень.

Яку температуру прогнозують у регіонах?

  • Київ -6…-4;
  • Ужгород +2...+4;
  • Львів -4…-2;
  • Івано-Франківськ -4…-2;
  • Тернопіль -4…-2;
  • Чернівці -4…-2;
  • Хмельницький -4…-2;
  • Луцьк -4…-2;
  • Рівне -4…-2;
  • Житомир -4…-2;
  • Вінниця -4…-2;
  • Одеса +2...+4;
  • Миколаїв +2...+4;
  • Херсон +2...+4;
  • Сімферополь +2...+4;
  • Кропивницький 0...+2;
  • Черкаси -4…-2;
  • Чернігів -4…-2;
  • Суми -4…-2;
  • Полтава -4…-2;
  • Дніпро 0...+2;
  • Запоріжжя +2…+4;
  • Донецьк -5…-3;
  • Луганськ -8…-6;
  • Харків -4…-2.

Погода 24 грудня

Прогноз погоди в Україні на 24 грудня / Карта Укргідрометцентру

Погода в Україні: останні новини