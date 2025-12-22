Таку інформацію в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Чи чекати хуртовин?
Наталія Птуха пояснила, що антициклон приніс поле підвищеного атмосферного тиску, через що в Україні, зокрема в Карпатах, зберігатиметься досить спокійна синоптична ситуація, тому хуртовин там не буде.
Але ось 24 грудня там, можливо, якісь сніжинки пролітатимуть. Але це не такі опади, щоб аж почало засипати. Хіба з 24-го трохи сніжку може додати білого кольору в пейзажі Карпат, але не більше,
– розповіла вона.
Представниця Укргідрометцентру каже, що значних опадів у цей період також не передбачається, вони можливі лише подекуди. За її словами, 24 грудня у більшості західних областей можливі невеликий мокрий сніг та дощ.
Якою буде погода невдовзі?
На різдвяні свята в Україні температура повітря значно знизиться. Найбільш відчутними такі погодні зміни будуть вже у середу, 24 грудня, зокрема, на Лівобережжі, у Київській, Черкаській та інших областях.
Водночас сильного снігу під час різдвяних свят, як повідомлялося, наразі не очікується. Лише в окремих областях подекуди можливі незначні опади у вигляді мокрого снігу, які супроводжуватимуться дощем.
Загалом цього тижня в Україні очікується суттєве похолодання та морози з можливими снігопадами у різних регіонах. Температури у різні дні коливатимуться від -13 градусів вночі до +7 градусів вдень.