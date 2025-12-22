Таку інформацію в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Чи чекати хуртовин?

Наталія Птуха пояснила, що антициклон приніс поле підвищеного атмосферного тиску, через що в Україні, зокрема в Карпатах, зберігатиметься досить спокійна синоптична ситуація, тому хуртовин там не буде.

Але ось 24 грудня там, можливо, якісь сніжинки пролітатимуть. Але це не такі опади, щоб аж почало засипати. Хіба з 24-го трохи сніжку може додати білого кольору в пейзажі Карпат, але не більше,

– розповіла вона.

Представниця Укргідрометцентру каже, що значних опадів у цей період також не передбачається, вони можливі лише подекуди. За її словами, 24 грудня у більшості західних областей можливі невеликий мокрий сніг та дощ.

Якою буде погода невдовзі?