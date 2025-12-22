Такую информацию в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Смотрите также Последние теплые дни этого года: когда в Украине будет плюсовая температура

Ждать ли метелей?

Наталья Птуха объяснила, что антициклон принес поле повышенного атмосферного давления, из-за чего в Украине, в частности в Карпатах, будет сохраняться достаточно спокойная синоптическая ситуация, поэтому метелей там не будет.

Но вот 24 декабря там, возможно, какие-то снежинки будут пролетать. Но это не такие осадки, чтобы аж начало засыпать. Разве с 24-го немного снежка может добавить белого цвета в пейзажи Карпат, но не более,

– рассказала она.

Представительница Укргидрометцентра говорит, что значительных осадков в этот период также не предвидится, они возможны лишь кое-где. По ее словам, 24 декабря в большинстве западных областей возможны небольшой мокрый снег и дождь.

Какой будет погода вскоре?