Такую информацию в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Ждать ли метелей?
Наталья Птуха объяснила, что антициклон принес поле повышенного атмосферного давления, из-за чего в Украине, в частности в Карпатах, будет сохраняться достаточно спокойная синоптическая ситуация, поэтому метелей там не будет.
Но вот 24 декабря там, возможно, какие-то снежинки будут пролетать. Но это не такие осадки, чтобы аж начало засыпать. Разве с 24-го немного снежка может добавить белого цвета в пейзажи Карпат, но не более,
– рассказала она.
Представительница Укргидрометцентра говорит, что значительных осадков в этот период также не предвидится, они возможны лишь кое-где. По ее словам, 24 декабря в большинстве западных областей возможны небольшой мокрый снег и дождь.
Какой будет погода вскоре?
На рождественские праздники в Украине температура воздуха значительно снизится. Наиболее ощутимыми такие погодные изменения будут уже в среду, 24 декабря, в частности, на Левобережье, в Киевской, Черкасской и других областях.
В то же время сильного снега во время рождественских праздников, как сообщалось, пока не ожидается. Лишь в отдельных областях местами возможны незначительные осадки в виде мокрого снега, которые будут сопровождаться дождем.
Всего на этой неделе в Украине ожидается существенное похолодание и морозы с возможными снегопадами в разных регионах. Температуры в разные дни будут колебаться от -13 градусов ночью до +7 градусов днем.