Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Когда в Украине будет тепло в этом году?
По данным Укргидрометцентра, в понедельник, 22 декабря, температура ночью ожидается от +2 градусов до -3 градусов, днем 0...+5 градусов; на Закарпатье и юге страны ночью 0...+5 градусов, а днем +3...+8 градусов.
Также известно, что в Украине будет облачно с прояснениями. лишь днем на северо-востоке страны местами небольшой дождь и мокрый снег. В большинстве западных, центральных и южных областей ночью и утром туман.
В то же время температура по Киевской области ночью от +2 градусов до -3 градусов, а днем 0...+5 градусов; в столице ночью около 0 градусов, а днем +1...+3 градуса.
Во вторник, 23 декабря, температура ночью и днем ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (днем на Закарпатье и юге страны +1...+6 градусов). В Киеве во вторник без осадков, а ветер преимущественно северный, до 8 метров в секунду. Температура ночью 0...-2 градуса, днем 0...+2 градуса.
По Украине ударят ощутимые морозы: когда это произойдет?
На рождественские праздники в Украине температура воздуха значительно снизится. Представительница Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала, что на Левобережье, в частности в Кировоградской, Черкасской и Киевской областях температура воздуха ночью и днем может снизиться и быть в пределах от 0 до 6 градусов мороза.
На Востоке и Северо-Востоке в этот же период, по ее словам, температура воздуха ночью может снизиться до 10 градусов мороза. После 25 декабря, как пояснила синоптик, возможно дальнейшее похолодание.