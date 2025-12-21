Соответствующую информацию рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Какая погода будет на Рождество?

Представительница Укргидрометцентра рассказала, что на Левобережье, в частности в Кировоградской, Черкасской и Киевской областях температура воздуха ночью и днем может снизиться и быть в пределах от 0 до 6 градусов мороза.

В то же время на востоке и северо-востоке в этот же период, по ее словам, температура воздуха ночью может снизиться до 10 градусов мороза. После 25 декабря, как объяснила синоптик, возможно дальнейшее похолодание.

Тогда столбики термометров могут показывать от 4 до 10 градусов мороза, а на Левобережье показатели способны снизиться до даже 13 градусов мороза. В течение дневных часов ожидается около 6 градусов мороза.

То есть плюсов уже фактически не останется по территории Украины. Только на крайнем юге и крайнем западе днем температура воздуха может быть около 0 градусов, но ночью там, как и в западной части, также может быть от 1 до 7 градусов мороза,

– отметила она.

Какие прогнозы на праздники были раньше?