Відповідну інформацію розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
Дивіться також Морози вдарять у частині областей, попереджають про туман: як зміниться погода на вихідних
Яка погода буде на Різдво?
Представниця Укргідрометцентру розповіла, що на Лівобережжі, зокрема у Кіровоградській, Черкаській та Київській областях температура повітря вночі та вдень може знизитися і бути в межах від 0 до 6 градусів морозу.
Водночас на сході та північному сході у цей же період, за її словами, температура повітря вночі може знизитися до 10 градусів морозу. Після 25 грудня, як пояснила синоптикиня, можливе подальше похолодання.
Тоді стовпчики термометрів можуть показувати від 4 до 10 градусів морозу, а на Лівобережжі показники здатні знизитися до навіть 13 градусів морозу. Протягом денних годин очікується близько 6 градусів морозу.
Тобто плюсів уже фактично не залишиться по території України. Лише на крайньому півдні та крайньому заході вдень температура повітря може бути близько 0 градусів, але вночі там, як і в західній частині, також може бути від 1 до 7 градусів морозу,
– зауважила вона.
Які прогнози на свята були раніше?
Раніше повідомлялося, що наприкінці грудня температура повітря радше за все наближатиметься до середньої норми й у багатьох областях будуть незначні морози та опади у вигляді мокрого снігу.
Інша синоптикиня повідомляла, що температура у святковий тиждень дещо знизиться, але усе одно буде теплою як для грудня. У період святкування Нового року показники залишаться приблизно такими ж.