Відповідну інформацію розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Яка погода буде на Різдво?

Представниця Укргідрометцентру розповіла, що на Лівобережжі, зокрема у Кіровоградській, Черкаській та Київській областях температура повітря вночі та вдень може знизитися і бути в межах від 0 до 6 градусів морозу.

Водночас на сході та північному сході у цей же період, за її словами, температура повітря вночі може знизитися до 10 градусів морозу. Після 25 грудня, як пояснила синоптикиня, можливе подальше похолодання.

Тоді стовпчики термометрів можуть показувати від 4 до 10 градусів морозу, а на Лівобережжі показники здатні знизитися до навіть 13 градусів морозу. Протягом денних годин очікується близько 6 градусів морозу.

Тобто плюсів уже фактично не залишиться по території України. Лише на крайньому півдні та крайньому заході вдень температура повітря може бути близько 0 градусів, але вночі там, як і в західній частині, також може бути від 1 до 7 градусів морозу,

– зауважила вона.

Які прогнози на свята були раніше?