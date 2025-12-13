Таку інформацію повідомила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

Яка погода буде на свята?

За її словами, у разі збереження поточних синоптичних прогнозів, в Україні на Різдво 24 – 25 грудня. Загалом вона спрогнозувала незначне зниження температурних показників на тиждень з 22 по 28 грудня.

Якщо зараз аномалії десь 2 – 4 градуси вище за норму, то там вони знижуються, але залишаються на 1 – 2 градуси вище за норму,

– розповіла вона.

Тобто температура повітря у святковий тиждень дещо знизиться, але усе одно буде теплою як для грудня. У період святкування Нового року, за словами експертки, показники залишаться приблизно такими ж.

"Дві декади йдуть дуже теплі. Тобто ми бачимо, що у нас практично листопад йде вже два місяці поспіль. І навіть у листопаді у нас температура була вже ближче, подібна до жовтня, а не до листопада", – додала вона.

Якою буде погода найближчим часом?