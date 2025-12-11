Про це повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Дивіться також Сніг в Україні: чи чекати значних опадів найближчими днями

Коли буде відомо, якою буде погода на свята?

За словами Наталії Птухи, наразі достеменно невідомо, якою буде погода в Україні у період новорічних та різдвяних свят.

Тобто той прогноз, який має практичні значення, який має, скажімо так, такі показники, які ми можемо закладати у свої плани, і які мають досить високу ймовірність справджуваності, то це на 5, максимум 7 діб,

– сказала вона.

Вона пояснила, що найкраще дізнаватись про прогноз, наприклад на 24 грудня, за 5 днів до цієї дати, оскільки синоптична ситуація може хоч і не кардинально, проте відчутно змінитися через різні процеси в атмосфері.

Що чекати від погоди найближчим часом?