Про це повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.
Коли буде відомо, якою буде погода на свята?
За словами Наталії Птухи, наразі достеменно невідомо, якою буде погода в Україні у період новорічних та різдвяних свят.
Тобто той прогноз, який має практичні значення, який має, скажімо так, такі показники, які ми можемо закладати у свої плани, і які мають досить високу ймовірність справджуваності, то це на 5, максимум 7 діб,
– сказала вона.
Вона пояснила, що найкраще дізнаватись про прогноз, наприклад на 24 грудня, за 5 днів до цієї дати, оскільки синоптична ситуація може хоч і не кардинально, проте відчутно змінитися через різні процеси в атмосфері.
Що чекати від погоди найближчим часом?
В Україні до кінця тижня очікуються опади у вигляді мокрого снігу, подекуди можливий дощ зі снігом. Утворення сталого снігового покриву найближчим часом не передбачається через високу температуру.
Вже невдовзі, а саме – 14 і 15 грудня, нічні температурні показники можуть знизитися до 8 градусів морозу. Але наразі достеменно невідомо, як довго такі значення утримаються на території України.