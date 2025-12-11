Об этом сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

Когда будет известно, какой будет погода на праздники?

По словам Натальи Птухи, пока точно неизвестно, какой будет погода в Украине в период новогодних и рождественских праздников.

То есть тот прогноз, который имеет практические значения, который имеет, скажем так, такие показатели, которые мы можем закладывать в свои планы, и которые имеют достаточно высокую вероятность сбываемости, то это на 5, максимум 7 суток,

– сказала она.

Она объяснила, что лучше узнавать о прогнозе, например на 24 декабря, за 5 дней до этой даты, поскольку синоптическая ситуация может хоть и не кардинально, однако ощутимо измениться из-за различных процессов в атмосфере.

Что ждать от погоды в ближайшее время?