Соответствующую информацию сообщил синоптик Отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в эксклюзивном комментарии 24 Каналу.

Будет ли сильный снег в Украине?

Иван Семилит сообщил, что, согласно имеющимся прогнозам синоптиков Украинского гидрометцентра, в четверг, 11 декабря, только ожидается незначительный дождь, который местами будет сопровождаться мокрым снегом.

В пятницу, 12 декабря, незначительный дождь распространится на другие регионы. Ночью в восточных областях будет умеренный дождь с мокрым снегом, местами будет налипание мокрого снега, гололед, на дорогах будет гололедица.

Также в субботу, 13 декабря, ожидается поступление циклона, который приведет не только к снижению температуры, но и к незначительным дождям со снегом в северных, центральных и восточных областях в ночное время.

Впрочем, подобный снег не удержится надолго, и будет таять из-за высоких температурных показателей.

Ждать ли сильного снега зимой?