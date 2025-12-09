Такую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью для 24 Канала.
Смотрите также Синоптик ответила, изменится ли погода кардинально, и будет ли холод в ближайшее время
Будет ли сильный и устойчивый снег зимой?
По словам Натальи Птухи, учитывая погоду в этот период, которая наблюдалась в прошлые годы, и статистических значений тенденции на устойчивый снег этой зимой достаточно минимальны. И такой характер погоды может сохраняться.
По многолетнему анализу, очень часто в Украине теперь уже зимы с неустойчивым снежным покровом, таким эпизодическим, когда он может образоваться на несколько дней, а потом растаять полностью и снова его нет,
– объяснила она.
Несмотря на это, все же местами возможны морозы, продолжительностью от 3 до 7 дней и даже больше. И, как пояснила синоптик, если во время этого будут приходить огромные фронты, то возможно образование снежного покрова.
"Но поскольку имеем тенденцию к тому, что сейчас часто процессы могут кардинально меняться и по температурным свойствам, этот снег скорее всего будет нестабильным и будет таять", – добавила она.
Как изменится погода в ближайшее время?
В целом в течение декабря в основном среднесуточные среднесуточные температурные показатели будут выше от климатической нормы. И такие синоптические процессы будут еще по крайней мере первую половину месяца.
Также погода в течение первой декады декабря в целом будет облачной и будет сопровождаться туманами. Ее будет формировать поле повышенного давления, и теплая, влажная, а также малоподвижная воздушная масса.