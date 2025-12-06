Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Какой будет погода в ближайшее время в Украине?

По словам синоптика, в ближайшие дни возможен лишь более интенсивный ветер с юго-востока и востока, что прежде всего будет ощутимо в западных и Винницкой областях, поэтому уменьшится вероятность туманов.

Но в целом такую теплую погоду без осадков и дальше будет обусловливать поле высокого давления и относительная теплая воздушная масса. Поле высокого давления обеспечивает нам такую спокойную погоду, по крайней мере еще до конца этой недели,

– рассказала она.

Но, как говорит Наталья Птуха, на следующей неделе возможны незначительные изменения, в частности, существует вероятность возвращения осадков. Но еще в течение выходных в большинстве областей температура снизится ночью из-за прояснения.

"То есть мы ожидаем, что уже не будет такой сплошной облачности. Но если нет облачности в ночные часы, соответственно интенсивнее выхолаживается приземный слой воздуха", – объяснила представительница Укргидрометцентра.

Каких температур ждать?

Наталья Птуха рассказала, что в ночные часы температура воздуха будет в пределах от 2 градусов тепла до 5 градусов мороза, а в дневное время температурные показатели будут колебаться от 1 до 6 градусов тепла.

"На крайнем юге в Украине будет традиционно теплее. Там ночью будет от 0 до 7 градусов тепла, а днем от 4 до 10 градусов тепла", – добавила она.

Каким будет начало декабря?