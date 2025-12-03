Такую информацию рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее интервью для NV.

Какая погода будет в первой декаде декабря?

Синоптик рассказала, что погода в период с 1 по 10 декабря в основном будет теплой. Погоду в ближайшее время будет формировать поле повышенного давления, и теплая, влажная, а также малоподвижная воздушная масса.

Сильного ветра в ближайшие дни ожидать не стоит, также пока не предвидится существенных осадков. Погода в целом будет облачной и влажной. В то же время температурные показатели будут стабильными.

Такая синоптическая ситуация, конечно, будет способствовать образованию туманов, которые в сочетании с облачным небом и периодической моросью и высокой влажностью будут добавлять дискомфорта,

– объяснила Наталья Птуха.

Что прогнозировали синоптики для этого месяца?