Такую информацию рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее интервью для NV.
Какая погода будет в первой декаде декабря?
Синоптик рассказала, что погода в период с 1 по 10 декабря в основном будет теплой. Погоду в ближайшее время будет формировать поле повышенного давления, и теплая, влажная, а также малоподвижная воздушная масса.
Сильного ветра в ближайшие дни ожидать не стоит, также пока не предвидится существенных осадков. Погода в целом будет облачной и влажной. В то же время температурные показатели будут стабильными.
Такая синоптическая ситуация, конечно, будет способствовать образованию туманов, которые в сочетании с облачным небом и периодической моросью и высокой влажностью будут добавлять дискомфорта,
– объяснила Наталья Птуха.
Что прогнозировали синоптики для этого месяца?
Температурный фон в Украине сейчас выше климатической нормы. Из-за этого пока метеорологической зимы не ожидается, значительных морозов тоже не будет, сообщал синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит.
В целом пока предполагается теплый сценарий в течение всего декабря на большей части Европы, в том числе и в Украине. Также сообщали, что в этот период возможны частые туманы и много пасмурных дней.
В общем предварительные расчеты синоптиков показывают, что средняя месячная температура этой зимой может быть на 1 – 3 градуса выше привычной многолетней норму, из-за чего будет "больше плюсов, чем минусов".