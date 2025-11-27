Соответствующую информацию рассказала руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.
Какой будет погода в начале декабря?
Метеоролог объяснила, что предварительные расчеты показывают, что средняя месячная температура этой зимой может быть на 1 – 3 градуса выше привычной многолетней нормы, из-за чего будет "больше плюсов, чем минусов".
Если даже около нуля будет колебаться, то это еще будет в пределах нормы. И даже если небольшой мороз, до 5 – 6 градусов,
– сказала она.
По ее словам, согласно имеющимся расчетам, сильных осадков в начале декабря не будет. Температура воздуха составит от 1 до 8 градусов. В то же время в южной части может быть теплее – от 10 до 12 градусов.
Какую погоду ждать в ближайшее время?
В конце ноября ожидается нетипично теплая и одновременно нестабильная погода. Для западных областей прогнозировали похолодание со снегом и гололедом, тогда как в других регионах будут преобладать дожди.
Укргидрометцентр еще раньше сообщал, что средняя месячная температура в декабре будет как минимум на несколько градусов выше нормы. Для этого периода характерны метели, снежный покров и гололед.