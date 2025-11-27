Соответствующую информацию рассказала руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

Какой будет погода в начале декабря?

Метеоролог объяснила, что предварительные расчеты показывают, что средняя месячная температура этой зимой может быть на 1 – 3 градуса выше привычной многолетней нормы, из-за чего будет "больше плюсов, чем минусов".

Если даже около нуля будет колебаться, то это еще будет в пределах нормы. И даже если небольшой мороз, до 5 – 6 градусов,

– сказала она.

По ее словам, согласно имеющимся расчетам, сильных осадков в начале декабря не будет. Температура воздуха составит от 1 до 8 градусов. В то же время в южной части может быть теплее – от 10 до 12 градусов.

Какую погоду ждать в ближайшее время?