Причиной этого станет неравномерное распределение температурного поля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какой будет погода на этой неделе?

У понедельник, 24 ноября, в западной части будет снег и гололедица, в других областях будут дожди и грозы. Температура воздуха в западных областях ночью составит -2...-7 градусов, а днем -1...+4 градусов.

На территории других регионов ночью стоит ожидать 0...+11 градусов. Днем столбики термометров будут показывать +4...+12 градусов. В то же время на крайнем юго-востоке местами будет +13...+16 градусов.

У вторник, 25 ноября, в западных регионах будут дожди и мокрый снег. Температура воздуха ночью будет -3...+3 градусов, днем +2...+7 градусов. В южной и восточной части в течение суток будет +2...+13 градусов.

У среду, 26 ноября, на крайнем западе пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Днем в центральных и южных областях возможны шквалы ветра, скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Ночью температура в западных областях будет -2...+4 градусов, днем - +4...+10 градусов. В других областях ночью будет +4...+10 градусов, днем будет +9...+14 градусов. В южной части пригреет до 18 градусов.

У четверг, 27 ноября, в южных, центральных и восточных областях будут дожди и туманы. В западных областях в течение суток будет -3...+4 градуса, в других регионах +5...+17, в зависимости от региона, в течение суток.

У пятницу, 28 ноября, дожди с мокрым снегом будут в южных, центральных и восточных регионах. Возможны шквалы в южной части, Температура ночью составит +4...+10 градусов, днем +5...12 градусов.

У субботу, 29 ноября, значительных осадков в Украине не ожидается. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне -3...+2 градусов, в дневные часы столбики термометров будут показывать +2...+8 градусов.

У воскресенье, 30 ноября, во всех областях скорее всего будет без осадков, но местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градусов, в дневные часы она будет колебаться в пределах +3...+8 градусов.

Когда ударят морозы в Украине?