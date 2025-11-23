В то же время местами пройдут сильные шквалы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какая погода будет в понедельник 24 ноября?

Укргидрометцентр сообщает, что ночью в западных областях пройдет незначительный снег. В Карпатах такие же осадки будут умеренными. В то же время синоптики предупреждают о возможной гололедице на дорогах.

Температура воздуха ночью там будет колебаться в пределах от 1 до 6 градусов мороза, в дневные часы стоит ожидать 0 градусов. В других регионах будут дожди, ночью в северных и центральных областях с мокрым снегом.

В частности, Черниговскую и Сумскую области накроют значительные осадки. В большинстве северных и центральных областей осадков днем не будет. Температура воздуха ночью и днем будет от 3 до 8 градусов тепла.

Для северных и Винницкой области прогнозируют от 0 до 5 градусов тепла. В то же время на юге и юго-востоке ночью ожидается от 5 до 10 градусов тепла. В дневные часы будет от 10 до 15 градусов тепла.

Ветер в основном будет двигаться в западном направлении, со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Но, как предупреждают синоптики в Карпатах днем возможны сильные порывы, скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Какая температура будет в крупных городах?

  • Киев +2...+4;
  • Ужгород -1...+1;
  • Львов -1...+1;
  • Ивано-Франковск -1...+1;
  • Тернополь -1...+1;
  • Черновцы -1...+1;
  • Хмельницкий -1...+1;
  • Луцк -1...+1;
  • Ровно -1...+1;
  • Житомир +2...+4;
  • Винница +3....+5;
  • Одесса +12...+14;
  • Николаев +12...+14;
  • Херсон +12...+14;
  • Симферополь +12...+14;
  • Кропивницкий +5...+7;
  • Черкассы +5...+7;
  • Чернигов +2...+4;
  • Сумы +3...+5;
  • Полтава +7...+9;
  • Днепр +12...+14;
  • Запорожье +12...+14;
  • Донецк +12...+14;
  • Луганск +11...+13;
  • Харьков +9...+11.

Прогноз погоды в Украине на 24 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Что ждать от погоды?

  • Отметим, что резкого снижения температуры в Украине в ближайшее время не прогнозируют. Несмотря на это, в части областей и в дальнейшем сохранятся ночные и дневные морозы. Поэтому, потепления пока ждать тоже не стоит.

  • Погодные условия в Украине все еще будет характеризоваться дождями, снегом и гололедом. Но уже со вторника, 25 ноября, подобные осадки и явления временно отойдут. Также предупреждали о возможном тумане.