Водночас подекуди пройдуть сильні шквали. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Яка погода буде у понеділок 24 листопада?
Укргідрометцентр повідомляє, що вночі у західних областях пройде незначний сніг. У Карпатах такі ж опади будуть помірними. Водночас синоптики попереджають про можливу ожеледицю на дорогах.
Температура повітря вночі там коливатиметься в межах від 1 до 6 градусів морозу, у денні години варто очікувати 0 градусів. В інших регіонах будуть дощі, вночі у північних та центральних областях з мокрим снігом.
Зокрема, Чернігівську та Сумську області накриють значні опади. У більшості північних та центральних областей опадів удень не буде. Температура повітря вночі та вдень буде від 3 до 8 градусів тепла.
Для північних та Вінницької області прогнозують від 0 до 5 градусів тепла. Водночас на півдні та південному сході вночі очікується від 5 до 10 градусів тепла. У денні години буде від 10 до 15 градусів тепла.
Вітер здебільшого рухатиметься у західному напрямку, зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Але, як попереджають синоптики у Карпатах вдень можливі сильні пориви, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.
Яка температура буде у великих містах?
Київ +2...+4;
Ужгород -1...+1;
Львів -1...+1;
Івано-Франківськ -1...+1;
Тернопіль -1...+1;
Чернівці -1...+1;
Хмельницький -1...+1;
Луцьк -1...+1;
Рівне -1...+1;
Житомир +2...+4;
Вінниця +3...+5;
Одеса +12...+14;
Миколаїв +12...+14;
Херсон +12...+14;
Сімферополь +12...+14;
Кропивницький +5...+7;
Черкаси +5...+7;
Чернігів +2...+4;
Суми +3...+5;
Полтава +7...+9;
Дніпро +12...+14;
Запоріжжя +12...+14;
Донецьк +12...+14;
Луганськ +11...+13;
Харків +9...+11.
Прогноз погоди в Україні на 24 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Що чекати від погоди?
Зазначимо, що різкого зниження температури в Україні найближчим часом не прогнозують. Попри це, у частині областей і надалі утримаються нічні та денні морози. Тому, потепління поки чекати теж не варто.
Погодні умови в Україні усе ще характеризуватиметься дощами, снігом і ожеледицею. Але вже з вівторка, 25 листопада, подібні опади та явища тимчасово відійдуть. Також попереджали про можливий туман.