Водночас подекуди пройдуть сильні шквали. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Яка погода буде у понеділок 24 листопада?

Укргідрометцентр повідомляє, що вночі у західних областях пройде незначний сніг. У Карпатах такі ж опади будуть помірними. Водночас синоптики попереджають про можливу ожеледицю на дорогах.

Температура повітря вночі там коливатиметься в межах від 1 до 6 градусів морозу, у денні години варто очікувати 0 градусів. В інших регіонах будуть дощі, вночі у північних та центральних областях з мокрим снігом.

Зокрема, Чернігівську та Сумську області накриють значні опади. У більшості північних та центральних областей опадів удень не буде. Температура повітря вночі та вдень буде від 3 до 8 градусів тепла.

Для північних та Вінницької області прогнозують від 0 до 5 градусів тепла. Водночас на півдні та південному сході вночі очікується від 5 до 10 градусів тепла. У денні години буде від 10 до 15 градусів тепла.

Вітер здебільшого рухатиметься у західному напрямку, зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Але, як попереджають синоптики у Карпатах вдень можливі сильні пориви, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Яка температура буде у великих містах?

Київ +2...+4;

Ужгород -1...+1;

Львів -1...+1;

Івано-Франківськ -1...+1;

Тернопіль -1...+1;

Чернівці -1...+1;

Хмельницький -1...+1;

Луцьк -1...+1;

Рівне -1...+1;

Житомир +2...+4;

Вінниця +3...+5;

Одеса +12...+14;

Миколаїв +12...+14;

Херсон +12...+14;

Сімферополь +12...+14;

Кропивницький +5...+7;

Черкаси +5...+7;

Чернігів +2...+4;

Суми +3...+5;

Полтава +7...+9;

Дніпро +12...+14;

Запоріжжя +12...+14;

Донецьк +12...+14;

Луганськ +11...+13;

Харків +9...+11.



Прогноз погоди в Україні на 24 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Що чекати від погоди?