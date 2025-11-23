Тому, потепління поки чекати теж не варто. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Яка температура буде в Україні?

Температура повітря у західних областях протягом кількох наступних днів у нічний та денний час становитиме близько 0 градусів. Водночас у ніч на понеділок, 24 листопада, прогнозують від 1 до 6 градусів морозу.

В інших регіонах показники будуть дещо вищими. Там температура повітря у нічні години коливатиметься в межах від 1 до 9 градусів тепла. Вже вдень стовпчики термометрів покажуть він 8 до 16 градусів тепла.

Водночас у північних областях у нічний час температурні показники будуть в діапазоні від 5 градусів тепла до 2 градусів морозу. У денні години у цій частині країни варто очікувати від 0 до 8 градусів тепла.

Коли варто чекати морози?