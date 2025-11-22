Таку негоду варто чекати у західних областях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Яка погода буде на вихідних 22 – 23 листопада?

Субота, 22 листопада

У західних областях будуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу, місцями з дощем. У Карпатах можливі значні опади, хуртовина, налипання мокрого снігу. Температура повітря протягом доби буде в межах -2…+3 градуси.

У північних областях очікуються короткочасні дощі, подекуди також можливі грози та туман. Температура повітря коливатиметься в діапазоні +4...+9 градусів уночі, вдень стовпчики термометрів покажуть +5...+12.

У центральних областях буде тепла погода з невеликими короткочасними дощами, можливий туман. У нічні години температура повітря буде +7…+12, вдень показники будуть дещо вищими, очікується +12…+17 градусів.

У південних областях погода буде мінливо хмарною, проте будь-яких опадів не прогнозують. Температура повітря у нічні години коливатиметься в межах +7…+12 градусів. У денний час вона буде +12…+17 градусів.

У східних областях очікується незначний дощ, проте лише вночі, вдень опадів не буде. Уночі температура повітря становитиме +7…+12 градусів. А от у денні години стовпчики термометрів покажуть +12…+17 градусів.

Неділя, 23 листопада

У західних регіонах очікується сніг, мокрий сніг, подекуди з дощем. Також на цій території можливі туман, налипання мокрого снігу та ожеледиця. Температура повітря протягом доби знову буде у межах -2…+3 градусів

У північних регіонах лише вдень очікуються незначні короткочасні дощі та можливі грози. У нічні години температура повітря становитиме +2…+7 градусів. Удень, згідно з прогнозом, вона буде в межах +3…+9 градусів.

У центральних регіонах опадів очікувати не варто, але є попередження про туман. У нічний час стовпчики термометрів покажуть +6…+11 градусів. Водночас вдень температура повітря буде в межах +10…+16 градусів.

У південних регіонах та Криму погода буде хмарною, істотних опадів не очікується. Температура повітря протягом ночі буде +7…+12 градусів. Удень очікується +14…+19 градусів. У Криму пригріє до 21 градуса.

У східних регіонах цієї доби очікується тепла та суха погода, без значних опадів. Уночі температура повітря коливатиметься в межах +4…+9 градусів. У денні години цим областях варто очікувати +10…+15 градусів.

