Такую непогоду стоит ждать в западных областях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какая погода будет на выходных 22 – 23 ноября?

Суббота, 22 ноября

В западных областях будут осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождем. В Карпатах возможны значительные осадки, метель, налипание мокрого снега. Температура воздуха в течение суток будет в пределах -2...+3 градуса.

В северных областях ожидаются кратковременные дожди, местами также возможны грозы и туман. Температура воздуха будет колебаться в диапазоне +4...+9 градусов ночью, днем столбики термометров покажут +5...+12.

В центральных областях будет теплая погода с небольшими кратковременными дождями, возможен туман. В ночные часы температура воздуха будет +7...+12, днем показатели будут несколько выше, ожидается +12...+17 градусов.

В южных областях погода будет переменно облачной, однако каких-либо осадков не прогнозируют. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах +7...+12 градусов. В дневное время она будет +12...+17 градусов.

В восточных областях ожидается незначительный дождь, однако только ночью, днем осадков не будет. Ночью температура воздуха составит +7...+12 градусов. А вот в дневные часы столбики термометров покажут +12...+17 градусов.

Воскресенье, 23 ноября

В западных регионах ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем. Также на этой территории возможны туман, налипание мокрого снега и гололедица. Температура воздуха в течение суток снова будет в пределах -2...+3 градусов

В северных регионах только днем ожидаются незначительные кратковременные дожди и возможны грозы. В ночные часы температура воздуха составит +2...+7 градусов. Днем, согласно прогнозу, она будет в пределах +3...+9 градусов.

В центральных регионах осадков ожидать не стоит, но есть предупреждение о тумане. В ночное время столбики термометров покажут +6...+11 градусов. В то же время днем температура воздуха будет в пределах +10...+16 градусов.

В южных регионах и Крыму погода будет облачной, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в течение ночи будет +7...+12 градусов. Днем ожидается +14...+19 градусов. В Крыму пригреет до 21 градуса.

В восточных регионах в эти сутки ожидается теплая и сухая погода, без значительных осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +4...+9 градусов. В дневные часы в этих областях стоит ожидать +10...+15 градусов.

Что прогнозировали ранее?