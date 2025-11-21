Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Где ударят морозы в Украине?

Синоптики сообщают, что в ближайшие дни в Украине температура воздуха ночью будет колебаться от 4 до 11 градусов тепла, в зависимости от региона, днем местами прогнозируют от 13 до 19 градусов тепла.

В свою очередь в Крыму воздух прогреется до 21 градуса. В то же время в северных и Винницкой областях в ночные часы ожидается от 1 до 6 градусов тепла. Днем показатели там составят от 5 до 10 градусов тепла.

В то же время в западных областях температура в ночные часы упадет и составит от 1 градуса тепла до 1 градуса мороза. Днем в этих регионах также будут морозы, температура будет от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.



Прогноз погоды в Украине на 22 ноября 2025 года / Укргидрометцентр

В воскресенье, 23 ноября, ожидается от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза в ночные часы, в зависимости от области. Днем столбики термометров, согласно прогнозу, будут показывать от 1 до 7 градусов тепла.

В западных областях температура воздуха местами снизится до 3 градусов мороза.



Прогноз погоды в Украине на 23 ноября 2025 года / Укргидрометцентр

Какую погоду ждать в начале декабря?