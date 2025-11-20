Соответствующую информацию рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

Какая погода будет на этой неделе?

По словам синоптика, уже с 21 ноября в западные области вернутся дожди, которые местами будут превращаться в мокрый снег. Температура воздуха ночью и днем будет от 3 градусов тепла до 3 градусов мороза.

Но в дневные часы столбики термометров будут показывать от 1 до 6 градусов тепла. В остальных областях, в отличие от предыдущих дней, осадков не ожидается. Только в северной и центральной части возможны дожди днем.

В северных регионах температура составит от 0 до 6 градусов тепла ночью, днем ожидается от 3 до 9 градусов тепла. В северных и восточных областях будет от 4 до 10 градусов ночью и от 9 до 15 градусов тепла днем.

Такие контрасты будут почти в течение всей недели. Уже первые намеки зимы появляются, но, конечно, пока они нестабильны, и о каком-то образовании снежного покрова в ближайшей синоптической перспективе речь не идет,

– говорит Наталья Птуха.

По ее словам, наступление зимы знаменует переход среднесуточной температуры воздуха ниже отметки ноль градусов, а в Украине пока даже не везде было ниже 5 градусов тепла, сейчас есть температурные контрасты.

Что ждать от погоды вскоре?