Відповідну інформацію розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

Яка погода буде цього тижня?

За словами синоптикині, вже з 21 листопада до західних областей повернуться дощі, які місцями перетворюватимуться на мокрий сніг. Температура повітря вночі та вдень буде від 3 градусів тепла до 3 градусів морозу.

Але у денні години стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 6 градусів тепла. У решті областей, на відміну від попередніх днів, опадів не очікується. Лише у північній та центральній частині можливі дощі вдень.

У північних регіонах температура становитиме від 0 до 6 градусів тепла вночі, вдень очікується від 3 до 9 градусів тепла. У північних та східних областях буде від 4 до 10 градусів вночі та від 9 до 15 градусів тепла вдень.

Такі контрасти будуть майже впродовж усього тижня. Вже перші натяки зими з’являються, але, звичайно, поки що вони нестабільні, і про якесь утворення снігового покриву у найближчій синоптичній перспективі не йдеться,

– каже Наталія Птуха.

За її словами, настання зими знаменує перехід середньодобової температури повітря нижче позначки нуль градусів, а в Україні наразі навіть не всюди було нижче 5 градусів тепла, зараз є температурні контрасти.

Що чекати від погоди невдовзі?