Про це в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.
Чи випаде сніг в Україні невдовзі?
Наталія Птуха розповіла, що найближчим часом в Україні буде тепла та комфортна погода, тому поки снігу у першій декаді листопада все ж не варто, проте після цього протягом місяця можливі й зимові процеси.
Але цей місяць є перехідним, тому температура повітря може бути й високою, а можливі й морози. За її словами, зазвичай у другій декаді листопада спостерігається певне зниження температурних показників.
Якщо вони будуть перетинати позначку 0 градусів, опускатися нижче і під час цього будуть супроводжуватися атмосферними фронтами з опадами, то, звичайно, опади можуть уже переходити у змішану або й у тверду фазу (тобто сніг – 24 Канал),
– каже вона.
Також ближче до другої декади або до завершення листопада у Карпатах буде можливий сталий сніговий покрив, але поки що цього не буде. Наразі там уже практично все розтануло і є плюсова температура.
Які ще прогнози дали синоптики?
Повідомляли, що вже до кінця осені в Україні варто очікувати серйозний сніг. Але наразі важко сказати, чи варто очікувати великого снігового покриву із заметами, бо температура ще буде плюсовою.
Також раніше попереджали про різке похолодання, яке має розпочатися вже наприкінці листопада, температура впаде приблизно з 25 листопада. Така погода, ймовірно, протримається в Україні до 3 грудня.
До слова, за даними Укргідрометцентру, впродовж листопада 2025 року середня місячна температура буде від 1 до 8 градусів тепла, що на 1 – 2 градуси вище за норму. Водночас у східних областях буде у нормі.