Про це в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Чи випаде сніг в Україні невдовзі?

Наталія Птуха розповіла, що найближчим часом в Україні буде тепла та комфортна погода, тому поки снігу у першій декаді листопада все ж не варто, проте після цього протягом місяця можливі й зимові процеси.

Але цей місяць є перехідним, тому температура повітря може бути й високою, а можливі й морози. За її словами, зазвичай у другій декаді листопада спостерігається певне зниження температурних показників.

Якщо вони будуть перетинати позначку 0 градусів, опускатися нижче і під час цього будуть супроводжуватися атмосферними фронтами з опадами, то, звичайно, опади можуть уже переходити у змішану або й у тверду фазу (тобто сніг – 24 Канал),
– каже вона.

Також ближче до другої декади або до завершення листопада у Карпатах буде можливий сталий сніговий покрив, але поки що цього не буде. Наразі там уже практично все розтануло і є плюсова температура.

Які ще прогнози дали синоптики?

  • Повідомляли, що вже до кінця осені в Україні варто очікувати серйозний сніг. Але наразі важко сказати, чи варто очікувати великого снігового покриву із заметами, бо температура ще буде плюсовою.

  • Також раніше попереджали про різке похолодання, яке має розпочатися вже наприкінці листопада, температура впаде приблизно з 25 листопада. Така погода, ймовірно, протримається в Україні до 3 грудня.

  • До слова, за даними Укргідрометцентру, впродовж листопада 2025 року середня місячна температура буде від 1 до 8 градусів тепла, що на 1 – 2 градуси вище за норму. Водночас у східних областях буде у нормі.