Про це в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Чи випаде сніг в Україні невдовзі?

Наталія Птуха розповіла, що найближчим часом в Україні буде тепла та комфортна погода, тому поки снігу у першій декаді листопада все ж не варто, проте після цього протягом місяця можливі й зимові процеси.

Але цей місяць є перехідним, тому температура повітря може бути й високою, а можливі й морози. За її словами, зазвичай у другій декаді листопада спостерігається певне зниження температурних показників.

Якщо вони будуть перетинати позначку 0 градусів, опускатися нижче і під час цього будуть супроводжуватися атмосферними фронтами з опадами, то, звичайно, опади можуть уже переходити у змішану або й у тверду фазу (тобто сніг – 24 Канал),

– каже вона.

Також ближче до другої декади або до завершення листопада у Карпатах буде можливий сталий сніговий покрив, але поки що цього не буде. Наразі там уже практично все розтануло і є плюсова температура.

Які ще прогнози дали синоптики?