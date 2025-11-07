Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.
Смотрите также В Украину идет мороз и туман: прогноз погоды на 7 ноября
Выпадет ли снег в Украине вскоре?
Наталья Птуха рассказала, что в ближайшее время в Украине будет теплая и комфортная погода, поэтому пока снега в первой декаде ноября все же не стоит, однако после этого в течение месяца возможны и зимние процессы.
Но этот месяц является переходным, поэтому температура воздуха может быть и высокой, а возможны и морозы. По ее словам, обычно во второй декаде ноября наблюдается определенное снижение температурных показателей.
Если они будут пересекать отметку 0 градусов, опускаться ниже и во время этого будут сопровождаться атмосферными фронтами с осадками, то, конечно, осадки могут уже переходить в смешанную или в твердую фазу (то есть снег – 24 Канал),
– говорит она.
Также ближе ко второй декаде или к завершению ноября в Карпатах будет возможен устойчивый снежный покров, но пока этого не будет. Сейчас там уже практически все растаяло и есть плюсовая температура.
Какие еще прогнозы дали синоптики?
Сообщали, что уже к концу осени в Украине стоит ожидать серьезный снег. Но пока трудно сказать, стоит ли ожидать большого снежного покрова с сугробами, потому что температура еще будет плюсовой.
Также ранее предупреждали о резком похолодании, которое должно начаться уже в конце ноября, температура упадет примерно с 25 ноября. Такая погода, вероятно, продержится в Украине до 3 декабря.
К слову, по данным Укргидрометцентра, в течение ноября 2025 года средняя месячная температура будет от 1 до 8 градусов тепла, что на 1 – 2 градуса выше нормы. В то же время в восточных областях будет в норме.