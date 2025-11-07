Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Выпадет ли снег в Украине вскоре?

Наталья Птуха рассказала, что в ближайшее время в Украине будет теплая и комфортная погода, поэтому пока снега в первой декаде ноября все же не стоит, однако после этого в течение месяца возможны и зимние процессы.

Но этот месяц является переходным, поэтому температура воздуха может быть и высокой, а возможны и морозы. По ее словам, обычно во второй декаде ноября наблюдается определенное снижение температурных показателей.

Если они будут пересекать отметку 0 градусов, опускаться ниже и во время этого будут сопровождаться атмосферными фронтами с осадками, то, конечно, осадки могут уже переходить в смешанную или в твердую фазу (то есть снег – 24 Канал),

– говорит она.

Также ближе ко второй декаде или к завершению ноября в Карпатах будет возможен устойчивый снежный покров, но пока этого не будет. Сейчас там уже практически все растаяло и есть плюсовая температура.

Какие еще прогнозы дали синоптики?