В течение дня ожидается ветер переменных направлений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какая погода будет в Украине?

По данным синоптиков, погоду по территории Украины будет определять поле высокого атмосферного давления, поэтому осадков не ожидается. Однако ночью и утром в северных, восточных, Винницкой областях и в Карпатском регионе местами возможны туманы.

Ветер будет переменных направлений со скоростью до 3 – 8 метров в секунду. Территория Украины будет оставаться в умеренно-теплой воздушной массе, поэтому температурный фон почти не изменится. Ночью ожидается 0...+5 градусов тепла, тогда как в дневные часы – +8...+13 градусов.

Стоит отметить, что на юге страны будет несколько теплее. Ночью столбики термометров будут показывать от +4 до +9 градусов тепла, днем – +11...+16 градусов. В Карпатах синоптики прогнозируют ночью от +1 тепла до -4 мороза, днем – в пределах +3...+8 градусов тепла.

Какая температура будет в областных центрах?

  • Киев +9...+11;
  • Ужгород +12...+14;
  • Львов +10...+12;
  • Ивано-Франковск +10...+12;
  • Тернополь +10...+12;
  • Черновцы +11...+13;
  • Хмельницкий +10...+12;
  • Луцк +10...+12;
  • Ровно +10...+12;
  • Житомир +10...+12;
  • Винница +11...+13;
  • Одесса +11...+13;
  • Николаев +13...+15;
  • Херсон +13...+15;
  • Симферополь +15...+17;
  • Кропивницкий +11...+13;
  • Черкассы +11...+13;
  • Чернигов +10...+12;
  • Сумы +9...+11;
  • Полтава +11...+13;
  • Днепр +12...+14;
  • Запорожье +14...+16;
  • Донецк +11...+13;
  • Луганск +9...+11;
  • Харьков +10...+12.

Погода в Украине: коротко о главном

  • Заметим, что во второй половине недели ожидается снижение ночных температур до 1 – 7 градусов тепла. В высокогорье Карпат возможны морозы, но на остальной территории Украины прогнозируют плюсовые температуры.

  • В интервью 24 Каналу представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в ноябре средняя месячная температура в Украине может быть выше нормы на 1,5 – 2 градуса. Тогда как количество осадков ожидается в пределах нормы.

  • Также в этом месяце вероятно потепление. Однако резкого повышения температуры синоптики пока не прогнозируют.