В течение дня ожидается ветер переменных направлений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какая погода будет в Украине?
По данным синоптиков, погоду по территории Украины будет определять поле высокого атмосферного давления, поэтому осадков не ожидается. Однако ночью и утром в северных, восточных, Винницкой областях и в Карпатском регионе местами возможны туманы.
Ветер будет переменных направлений со скоростью до 3 – 8 метров в секунду. Территория Украины будет оставаться в умеренно-теплой воздушной массе, поэтому температурный фон почти не изменится. Ночью ожидается 0...+5 градусов тепла, тогда как в дневные часы – +8...+13 градусов.
Стоит отметить, что на юге страны будет несколько теплее. Ночью столбики термометров будут показывать от +4 до +9 градусов тепла, днем – +11...+16 градусов. В Карпатах синоптики прогнозируют ночью от +1 тепла до -4 мороза, днем – в пределах +3...+8 градусов тепла.
Какая температура будет в областных центрах?
- Киев +9...+11;
- Ужгород +12...+14;
- Львов +10...+12;
- Ивано-Франковск +10...+12;
- Тернополь +10...+12;
- Черновцы +11...+13;
- Хмельницкий +10...+12;
- Луцк +10...+12;
- Ровно +10...+12;
- Житомир +10...+12;
- Винница +11...+13;
- Одесса +11...+13;
- Николаев +13...+15;
- Херсон +13...+15;
- Симферополь +15...+17;
- Кропивницкий +11...+13;
- Черкассы +11...+13;
- Чернигов +10...+12;
- Сумы +9...+11;
- Полтава +11...+13;
- Днепр +12...+14;
- Запорожье +14...+16;
- Донецк +11...+13;
- Луганск +9...+11;
- Харьков +10...+12.
Погода в Украине: коротко о главном
Заметим, что во второй половине недели ожидается снижение ночных температур до 1 – 7 градусов тепла. В высокогорье Карпат возможны морозы, но на остальной территории Украины прогнозируют плюсовые температуры.
В интервью 24 Каналу представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в ноябре средняя месячная температура в Украине может быть выше нормы на 1,5 – 2 градуса. Тогда как количество осадков ожидается в пределах нормы.
Также в этом месяце вероятно потепление. Однако резкого повышения температуры синоптики пока не прогнозируют.