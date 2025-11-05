Лишь кое-где возможны незначительные осадки в течение нескольких следующих дней. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.
Какая погода будет вскоре?
Сейчас осадков в большинстве областей Украины ожидать не стоит. Более того, скорее всего облака временно отойдут, начнет появляться больше прояснений. Только в южной части и Крыму местами возможны незначительные дожди.
По словам Натальи Птухи, также в течение ближайших нескольких суток в ночные и утренние часы местами возможен туман, поэтому стоит внимательно следить за предупреждениями от синоптиков Укргидрометцентра по этому поводу.
Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах от 1 до 7 градусов тепла. В свою очередь в западных областях ночью 6 ноября столбики термометров будут показывать примерно от 0 до 5 градусов тепла.
В дневные часы температура воздуха будет от 8 до 13 градусов тепла. В южной части, согласно прогнозу пригреет до 16 градусов тепла.
Что ждать от погоды в ближайшее время?
Сообщалось, что погода в Украине в ближайшее время по большей части будет оставаться облачной. Большинство областей вскоре накроют дожди. Температура воздуха будет с незначительными колебаниями показателей.
Также отметим, что в течение следующих нескольких дней похолодание в Украине ожидать не стоит. Наоборот – температура воздуха будет оставаться теплой, несмотря на незначительные дожди, которые пройдут в части областей.
Ранее стало известно, что в течение недели погода будет комфортной, из-за теплых воздушных масс столбики термометров вскоре будут показывать температуру воздуха значительно выше климатической нормы.