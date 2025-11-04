Также синоптики предупреждают о тумане. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какая погода будет в Украине?
По данным синоптиков, в Украине в течение 5 – 6 ноября погоду у земной поверхности будет предопределять поле высокого давления, однако на высотах погодные процессы будут противоположными, что обусловит много облаков.
Также в среду в большинстве областей пройдут небольшие, а местами умеренные дожди. Несмотря на это, уже в четверг, осадков в основном не будет. В целом погода также будет теплой, хотя температурные показатели будут несколько колебаться.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 9 градусов тепла, в западных областях прогнозируют от 0 до 5 градусов тепла. В то же время в дневные часы столбики термометров будут показывать от 8 до 13 градусов тепла.
А вот в южной части страны, согласно прогнозу Укргидрометцентра, днем пригреет до 16 градусов тепла.
Что ожидать от погоды в ближайшее время?
Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала 24 Каналу, что резких изменений в погоде в ближайшее время не будет. А вот в конце недели дождик может идти только в южных областях и Крыму.
Также рассказывали, что с 6 ноября уже будет повышаться атмосферное давление и будет распространяться антициклональное поле в Украину. Вторая половина недели пройдет преимущественно без осадков.
По ее словам, начиная со второй половины недели будет больше прояснений и выхолаживания, поэтому ночные минимумы могут достигать 1 – 7 градусов тепла. Днем максимум остается примерно таким же.