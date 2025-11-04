Будет ли резкая смена погоды – похолодание или потепление – рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Канала.
Будет ли похолодание или потепление в ближайшее время?
По словам Натальи Птухи, резких изменений в погоде не будет.
Изменения немножечко, конечно, будут. Но в целом по температурному плану погода остается достаточно теплая, как для этого времени года,
– отметила она.
Поэтому и мороза в ближайшие дни не ожидают.
"Разве что на высокогорье Карпат. Локально во время прояснений может быть немножко ниже нуля, но на остальной территории, где у нас большинство равнина, то будут плюсовые значения", – отметила Птуха.
Какой будет погода?
Так, 4 – 6 ноября в Украине будет более облачная погода. Кроме того, 4 – 5 ноября в большинстве областей местами ожидают небольшие умеренные дожди.
С 6 ноября и до конца недели будет преимущественно без осадков в большинстве регионов. Дожди могут идти только в южных областях и Крыму.
Температурные показатели также будут оставаться примерно на том же уровне. Так, ночью будет +3 – +9. Немного прохладнее будет 5 – 6 ноября, в частности на Западе, где прогнозируют 0 – +5. Во второй половине недели ночные минимумы могут достигать +1 – +7.
А днем в течение всей недели будет комфортных +8 – +13 градусов, а на Юге даже до +16.
Погода в Украине: последние новости
В течение ноября средняя месячная температура почти всюду будет от +1 до +8, а это на 1 – 2 градуса выше нормы.
Резкое похолодание в Украину придет после 25 ноября. Этот период продлится как минимум до 3 декабря.
В эти даты в Украине может выпасть первый серьезный снег. Но пока трудно сказать, будет ли большой снежный покров с сугробами, потому что температура будет оставаться выше нуля.