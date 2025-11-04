Будет ли резкая смена погоды – похолодание или потепление – рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Канала.

Будет ли похолодание или потепление в ближайшее время?

По словам Натальи Птухи, резких изменений в погоде не будет.

Изменения немножечко, конечно, будут. Но в целом по температурному плану погода остается достаточно теплая, как для этого времени года,

– отметила она.

Поэтому и мороза в ближайшие дни не ожидают.

"Разве что на высокогорье Карпат. Локально во время прояснений может быть немножко ниже нуля, но на остальной территории, где у нас большинство равнина, то будут плюсовые значения", – отметила Птуха.

Какой будет погода?

Так, 4 – 6 ноября в Украине будет более облачная погода. Кроме того, 4 – 5 ноября в большинстве областей местами ожидают небольшие умеренные дожди.

С 6 ноября и до конца недели будет преимущественно без осадков в большинстве регионов. Дожди могут идти только в южных областях и Крыму.

Температурные показатели также будут оставаться примерно на том же уровне. Так, ночью будет +3 – +9. Немного прохладнее будет 5 – 6 ноября, в частности на Западе, где прогнозируют 0 – +5. Во второй половине недели ночные минимумы могут достигать +1 – +7.

А днем в течение всей недели будет комфортных +8 – +13 градусов, а на Юге даже до +16.

