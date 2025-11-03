Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 4 ноября?

Синоптики прогнозируют, что 4 ноября ночью в западных, северных, Винницкой, местами Черкасской и Кировоградской областях пройдут небольшие, а местами умеренные дожди.

Днем будет дождливо всюду, кроме востока и юго-востока.

На юге страны ночью и утром местами туман,

– предупреждают синоптики.

Ветер в этот день будет юго-западный, а на востоке и юго-востоке – юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет +4 – +9, а днем +8 – +13. Теплее день будет на юге, где прогнозируют до +16.

Какой будет температура в крупных городах?

Киев +10...+12;

Ужгород +10...+12;

Львов +10...+12;

Ивано-Франковск +10...+12;

Тернополь +10...+12;

Черновцы +10...+12;

Хмельницкий +11...+13;

Луцк +10...+12;

Ровно +9...+11;

Житомир +9...+11;

Винница +10...+12;

Одесса +14...+16;

Николаев +13...+15;

Херсон +13...+15;

Симферополь +13...+15;

Кропивницкий +12...+14;

Черкассы +10...+12;

Чернигов +10...+12;

Сумы +9...+11;

Полтава +10...+12;

Днепр +12...+14;

Запорожье +12...+14;

Донецк +11...+13;

Луганск +9...+11;

Харьков +10...+12.

Прогноз погоды на 4 ноября / Карта Укргидрометцентра

