Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 4 листопада?

Синоптики прогнозують, що 4 листопада вночі в західних, північних, Вінницькій, місцями Черкаській та Кіровоградській областях пройдуть невеликі, а місцями помірні дощі.

Вдень дощитиме усюди, крім сходу та південного сходу.

На півдні країни вночі та вранці місцями туман,

– попереджають синоптики.

Вітер цього дня буде південно-західний, а на сході та південному сході – південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду.

Вночі температура повітря буде +4 – +9, а вдень +8 – +13. Теплішим день буде на півдні, де прогнозують до +16.

Якою буде температура у великих містах?

Київ +10...+12;

Ужгород +10...+12;

Львів +10...+12;

Івано-Франківськ +10...+12;

Тернопіль +10...+12;

Чернівці +10...+12;

Хмельницький +11...+13;

Луцьк +10...+12;

Рівне +9...+11;

Житомир +9...+11;

Вінниця +10...+12;

Одеса +14...+16;

Миколаїв +13...+15;

Херсон +13...+15;

Сімферополь +13...+15;

Кропивницький +12...+14;

Черкаси +10...+12;

Чернігів +10...+12;

Суми +9...+11;

Полтава +10...+12;

Дніпро +12...+14;

Запоріжжя +12...+14;

Донецьк +11...+13;

Луганськ +9...+11;

Харків +10...+12.

Прогноз погоди на 4 листопада / Карта Укргідрометцентру

