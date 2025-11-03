Водночас подекуди варто очікувати незначні дощі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича.

Яку погоду чекати у будні?

У понеділок, 3 листопада, буде тепла та суха погода, але після обіду на крайньому заході країни пройдуть невеликі дощі. Температура вночі буде від 4 до 10 градусів тепла, вдень прогнозують від 10 до 15 градусів тепла.

Водночас у Криму та Одеській області пригріє до 21 градуса тепла.

У вівторок, 4 листопада, дощі пройдуть у західній частині, а також у Київській та Чернігівській областях. Температура вночі буде від 3 до 10 градусів тепла. У денні години очікується від 8 до 14 градусів тепла.

У південних областях та Криму, згідно з прогнозом, температура повітря буде в діапазоні від 12 до 17 градусів тепла.

У середу, 5 листопада, хмарно буде у західних, центральних та південних областях, там очікуються дощі. Температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 9 градусів тепла, вдень буде від 7 до 13 градусів тепла.

У четвер, 6 листопада, вночі та у першій половині дня місцями можливий туман. Температура повітря у нічні години буде від 3 до 9 градусів тепла, вдень прогнозують від 11 до 16 градусів тепла.

У південних та західних регіонах подекуди температура буде в межах від 13 до 18 градусів тепла.

У п'ятницю, 7 листопада, опадів не очікується, погода буде комфортною. Температура вночі становитиме від 3 до 9 градусів тепла, вдень буде від 11 до 16 градусів тепла. На півдні та заході місцями пригріє до 18 градусів.

Яка погода буде на вихідних?

За даними синоптика, протягом вихідних 8 – 9 листопада період аномально теплої та сухої погоди продовжиться. Температура повітря у нічні години коливатиметься в межах від 2 до 8 градусів тепла.

Водночас вдень, згідно з прогнозом, стовпчики термометрів показуватимуть від 10 до 16 градусів тепла. На крайньому півдні та Закарпатті очікується температура в діапазоні від 17 до 18 градусів тепла.

Коли в Україну повернеться похолодання?