Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Яка погода буде 3 листопада?

За даними синоптиків, у більшості областей опадів не буде. Помірні дощі очікуються лише у західних регіонах у денні години. Водночас у Карпатах місцями пройдуть значні опади. Також попереджають про туман.

Він буде вночі та вранці у Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Вітер здебільшого буде південно-східного напрямку, який рухатиметься зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.

Різких температурних змін поки не прогнозують. Уночі температура повітря коливатиметься в діапазоні від 3 до 8 градусів тепла. Протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть від 11 до 16 градусів тепла.

Якою буде температура у великих містах?

Київ +12...+14;

Ужгород +15...+17;

Львів +14...+16;

Івано-Франківськ +13...+15;

Тернопіль +14...+16;

Чернівці +13...+15;

Хмельницький +14...+16;

Луцьк +13...+15;

Рівне +13...+15;

Житомир +13...+15;

Вінниця +13...+15;

Одеса +15...+17;

Миколаїв +15...+16;

Херсон +14...+15;

Сімферополь +16...+18;

Кропивницький +13...+15;

Черкаси +13...+15;

Чернігів +12...+14;

Суми +11...+13;

Полтава +12...+14;

Дніпро +13...+15;

Запоріжжя +14...+16;

Донецьк +12...+14;

Луганськ +10...+12;

Харків +10...+12.