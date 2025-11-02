Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Якою буде погода на Новий рік в Україні: синоптикиня поділилася першим прогнозом

Яка погода буде 3 листопада?

За даними синоптиків, у більшості областей опадів не буде. Помірні дощі очікуються лише у західних регіонах у денні години. Водночас у Карпатах місцями пройдуть значні опади. Також попереджають про туман.

Він буде вночі та вранці у Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Вітер здебільшого буде південно-східного напрямку, який рухатиметься зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.

Різких температурних змін поки не прогнозують. Уночі температура повітря коливатиметься в діапазоні від 3 до 8 градусів тепла. Протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть від 11 до 16 градусів тепла.

Якою буде температура у великих містах?

  • Київ +12...+14;

  • Ужгород +15...+17;

  • Львів +14...+16;

  • Івано-Франківськ +13...+15;

  • Тернопіль +14...+16;

  • Чернівці +13...+15;

  • Хмельницький +14...+16;

  • Луцьк +13...+15;

  • Рівне +13...+15;

  • Житомир +13...+15;

  • Вінниця +13...+15;

  • Одеса +15...+17;

  • Миколаїв +15...+16;

  • Херсон +14...+15;

  • Сімферополь +16...+18;

  • Кропивницький +13...+15;

  • Черкаси +13...+15;

  • Чернігів +12...+14;

  • Суми +11...+13;

  • Полтава +12...+14;

  • Дніпро +13...+15;

  • Запоріжжя +14...+16;

  • Донецьк +12...+14;

  • Луганськ +10...+12;

  • Харків +10...+12.

Погода на 3 листопада 2025 року
Прогноз погоди на 3 листопада / Карта Укргідрометцентру

Чи буде похолодання в Україні?

  • Загалом, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, протягом листопада 2025 року середня місячна температура буде від 1 до 8 градусів тепла, що на 1 – 2 градуси вище за норму, у східних областях буде у нормі.

  • Раніше метеорологиня Вазіра Мартазінова попередила про різке похолодання, яке має розпочатися вже наприкінці листопада, температура впаде приблизно з 25 листопада. Така погода протримається до 3 грудня.