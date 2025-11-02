Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Смотрите также Какой будет погода на Новый год в Украине: синоптик поделилась первым прогнозом

Какая погода будет 3 ноября?

По данным синоптиков, в большинстве областей осадков не будет. Умеренные дожди ожидаются только в западных регионах в дневные часы. В то же время в Карпатах местами пройдут значительные осадки. Также предупреждают о тумане.

Он будет ночью и утром в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Ветер в основном будет юго-восточного направления, который будет двигаться со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

Резких температурных изменений пока не прогнозируют. Ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне от 3 до 8 градусов тепла. В течение дня столбики термометров будут показывать от 11 до 16 градусов тепла.

Какой будет температура в крупных городах?

  • Киев +12...+14;
  • Ужгород +15...+17;
  • Львов +14...+16;
  • Ивано-Франковск +13...+15;
  • Тернополь +14...+16;
  • Черновцы +13...+15;
  • Хмельницкий +14...+16;
  • Луцк +13...+15;
  • Ровно +13...+15;
  • Житомир +13...+15;
  • Винница +13...+15;
  • Одесса +15...+17;
  • Николаев +15...+16;
  • Херсон +14...+15;
  • Симферополь +16...+18;
  • Кропивницкий +13...+15;
  • Черкассы +13...+15;
  • Чернигов +12...+14;
  • Сумы +11...+13;
  • Полтава +12...+14;
  • Днепр +13...+15;
  • Запорожье +14...+16;
  • Донецк +12...+14;
  • Луганск +10...+12;
  • Харьков +10...+12.
Погода на 3 ноября 2025 года
Прогноз погоды на 3 ноября / Карта Укргидрометцентра

Будет ли похолодание в Украине?

  • В целом, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в течение ноября 2025 года средняя месячная температура будет от 1 до 8 градусов тепла, что на 1 – 2 градуса выше нормы, в восточных областях будет в норме.

  • Ранее метеоролог Вазира Мартазинова предупредила о резком похолодании, которое должно начаться уже в конце ноября, температура упадет примерно с 25 ноября. Такая погода продержится до 3 декабря.