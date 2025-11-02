Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какая погода будет 3 ноября?
По данным синоптиков, в большинстве областей осадков не будет. Умеренные дожди ожидаются только в западных регионах в дневные часы. В то же время в Карпатах местами пройдут значительные осадки. Также предупреждают о тумане.
Он будет ночью и утром в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Ветер в основном будет юго-восточного направления, который будет двигаться со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.
Резких температурных изменений пока не прогнозируют. Ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне от 3 до 8 градусов тепла. В течение дня столбики термометров будут показывать от 11 до 16 градусов тепла.
Какой будет температура в крупных городах?
- Киев +12...+14;
- Ужгород +15...+17;
- Львов +14...+16;
- Ивано-Франковск +13...+15;
- Тернополь +14...+16;
- Черновцы +13...+15;
- Хмельницкий +14...+16;
- Луцк +13...+15;
- Ровно +13...+15;
- Житомир +13...+15;
- Винница +13...+15;
- Одесса +15...+17;
- Николаев +15...+16;
- Херсон +14...+15;
- Симферополь +16...+18;
- Кропивницкий +13...+15;
- Черкассы +13...+15;
- Чернигов +12...+14;
- Сумы +11...+13;
- Полтава +12...+14;
- Днепр +13...+15;
- Запорожье +14...+16;
- Донецк +12...+14;
- Луганск +10...+12;
- Харьков +10...+12.