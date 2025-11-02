Об этом рассказала заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова, сообщает 24 Канал со ссылкой на ее интервью для "Главред".
Какая погода будет на Новый год?
Вазира Мартазинова рассказала, что ближе к Новому году температура воздуха в Украине все же снизится. Также местами возможны осадки в виде мокрого снега. В дневные часы температура воздуха будет до 5 градусов тепла.
Сильных морозов на Новый год не стоит ждать, но и теплой зимы, которую мы видели уже, тоже не стоит ждать. Морозы будут, как в обычную и привычную зиму для Украины. Но, не будет такого, что мы целый месяц будем замерзать,
– говорит метеоролог.
В то же время в январе, согласно ее предыдущему прогнозу, погода будет разной. Скорее всего уже ближе к концу месяца все же возможны сильные морозы. В ночные часы температура может упасть до 12 градусов мороза.
В течение дня в январе, как отмечается, также возможны морозы до 5 градусов.
Что ждать от погоды зимой?
Также профессор сообщала, что в первый месяц зимы Украину встретит большое количество осадков. В основном они должны быть в виде мокрого снега. Кроме того, в декабре, вероятно, ожидается значительное похолодание.
А вот серьезный снег выпадет еще раньше. Согласно прогнозу метеоролога, его стоит ждать до конца осени, то есть в конце ноября. Но большого снежного покрова с сугробами все же в ближайшее время не будет.
В общем, если говорить еще о ноябре, количество осадков в течение этого месяца ожидается на уровне 34–77 миллиметров, а в Карпатах местами будет даже 100 миллиметров, однако это примерно 80–100% от нормы.