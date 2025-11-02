Об этом рассказала заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова, сообщает 24 Канал со ссылкой на ее интервью для "Главред".

Какая погода будет на Новый год?

Вазира Мартазинова рассказала, что ближе к Новому году температура воздуха в Украине все же снизится. Также местами возможны осадки в виде мокрого снега. В дневные часы температура воздуха будет до 5 градусов тепла.

Сильных морозов на Новый год не стоит ждать, но и теплой зимы, которую мы видели уже, тоже не стоит ждать. Морозы будут, как в обычную и привычную зиму для Украины. Но, не будет такого, что мы целый месяц будем замерзать,

– говорит метеоролог.

В то же время в январе, согласно ее предыдущему прогнозу, погода будет разной. Скорее всего уже ближе к концу месяца все же возможны сильные морозы. В ночные часы температура может упасть до 12 градусов мороза.

В течение дня в январе, как отмечается, также возможны морозы до 5 градусов.

Что ждать от погоды зимой?