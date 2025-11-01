Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 2 ноября?

В воскресенье синоптики не прогнозируют осадки ни в одной области Украины. Ночью и утром ожидается туман видимостью 200 – 500 метров, однако его не будет в западных регионах и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях. Поэтому украинцев предупреждают о первом (желтом) уровне опасности.

В этот день будет дуть преимущественно южный ветер силой 5 – 10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет достигать 1 – 6 градусов тепла, а днем прогреется до +11...+16 градусов. Теплее будет на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области, где прогнозируется до 18 градусов тепла.

Какой будет температура в областных центрах?

Киев +10...+12;

Ужгород +11...+13;

Львов +15...+17;

Ивано-Франковск +16...+18;

Тернополь +13...+15;

Черновцы +13...+15;

Хмельницкий +11...+13;

Луцк +10...+12;

Ровно +11...+13;

Житомир +11...+13;

Винница +12...+14;

Одесса +14...+16;

Николаев +13...+15;

Херсон +13...+15;

Симферополь +14...+16;

Кропивницкий +12...+14;

Черкассы +11...+13;

Чернигов +9...+11;

Сумы +12...+14;

Полтава +10...+12;

Днепр +11...+13;

Запорожье +13...+15;

Харьков +9...+11.



Погода на 2 ноября / Карта Укргидрометцентра

