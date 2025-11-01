Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 2 листопада?

У неділю синоптики не прогнозують опади в жодній області України. Вночі та зранку очікується туман видимістю 200 – 500 метрів, однак його не буде в західних регіонах і в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях. Через це українців попереджають про перший (жовтий) рівень небезпечності.

Цього дня дутиме переважно південний вітер силою 5 – 10 метрів за секунду.

Уночі температура повітря сягатиме 1 – 6 градусів тепла, а вдень прогріється до +11…+16 градусів. Тепліше буде на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини, де прогнозується до 18 градусів тепла.

Якою буде температура в обласних центрах?

  • Київ +10...+12;
  • Ужгород +11...+13;
  • Львів +15...+17;
  • Івано-Франківськ +16...+18;
  • Тернопіль +13...+15;
  • Чернівці +13...+15;
  • Хмельницький +11...+13;
  • Луцьк +10...+12;
  • Рівне +11...+13;
  • Житомир +11...+13;
  • Вінниця +12...+14;
  • Одеса +14...+16;
  • Миколаїв +13...+15;
  • Херсон +13...+15;
  • Сімферополь +14...+16;
  • Кропивницький +12...+14;
  • Черкаси +11...+13;
  • Чернігів +9...+11;
  • Суми +12...+14;
  • Полтава +10...+12;
  • Дніпро +11...+13;
  • Запоріжжя +13...+15;
  • Харків +9...+11.

Прогноз погоди в Україні 2 листопада 2025
Погода на 2 листопада / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода найближчим часом?

  • Потепління в Україні може бути протягом наступних днів. Прогнозується температура в межах норми для початку листопада. У деяких областях пригріє навіть до 20 градусів тепла.

  • Погода змінюватиметься протягом місяця. Перший серйозний сніг в Україні очікується наприкінці листопада. Однак, швидше за все, він буде мокрим.

  • Днями на високогір'ї Карпат випало до 80 сантиметрів снігу, а температура опустилася до -3 градусів. Однак це не рекорд, раніше в Карпатах фіксували й 8 градусів морозу.