Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 2 листопада?

У неділю синоптики не прогнозують опади в жодній області України. Вночі та зранку очікується туман видимістю 200 – 500 метрів, однак його не буде в західних регіонах і в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях. Через це українців попереджають про перший (жовтий) рівень небезпечності.

Цього дня дутиме переважно південний вітер силою 5 – 10 метрів за секунду.

Уночі температура повітря сягатиме 1 – 6 градусів тепла, а вдень прогріється до +11…+16 градусів. Тепліше буде на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини, де прогнозується до 18 градусів тепла.

Якою буде температура в обласних центрах?

Київ +10...+12;

Ужгород +11...+13;

Львів +15...+17;

Івано-Франківськ +16...+18;

Тернопіль +13...+15;

Чернівці +13...+15;

Хмельницький +11...+13;

Луцьк +10...+12;

Рівне +11...+13;

Житомир +11...+13;

Вінниця +12...+14;

Одеса +14...+16;

Миколаїв +13...+15;

Херсон +13...+15;

Сімферополь +14...+16;

Кропивницький +12...+14;

Черкаси +11...+13;

Чернігів +9...+11;

Суми +12...+14;

Полтава +10...+12;

Дніпро +11...+13;

Запоріжжя +13...+15;

Харків +9...+11.



Погода на 2 листопада / Карта Укргідрометцентру

