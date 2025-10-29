Також утримується мороз. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на гірських рятувальників Прикарпаття.
Яка погода на високогір'ї 29 жовтня?
Рятувальники розповіли, яка ситуація у горах станом на 9:20 29 жовтня.
Так, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Видимість – до 30 метрів.
Дме південно-західний вітер зі швидкістю 15 – 17 метрів за секунду.
А температура повітря опустилася до -3.
Перемети свіжого снігу на вершині місцями до 80 сантиметрів,
– кажуть рятувальники.
28 жовтня у мережі показали, як засипаний снігом Буковель. За день до цього на курорті панувала сонячна погода.
У середу, 29 жовтня, в Україні дощитиме, також подекуди будуть пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. А у Карпатах – мокрий сніг та дощ, нічна температура близько 0 і теж сильні пориви вітру.
За прогнозом на листопад, середня місячна температура буде на декілька градусів вищою за норму у багатьох областях. Кількість опадів прогнозують на рівні 34 – 77 міліметрів, в Карпатах місцями буде 100 міліметрів, що становить 80 – 100% від норми.