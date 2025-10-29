Также удерживается мороз. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на горных спасателей Прикарпатья.
Какая погода на высокогорье 29 октября?
Спасатели рассказали, какая ситуация в горах по состоянию на 9:20 29 октября.
Так, на горе Поп Иван Черногорский облачно. Видимость – до 30 метров.
Дует юго-западный ветер со скоростью 15 – 17 метров в секунду.
А температура воздуха опустилась до -3.
Переметы свежего снега на вершине местами до 80 сантиметров,
– говорят спасатели.
Погода в Украине: последние новости
28 октября в сети показали, как засыпанный снегом Буковель. За день до этого на курорте царила солнечная погода.
В среду, 29 октября, в Украине будет идти дождь, также местами будут порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. А в Карпатах – мокрый снег и дождь, ночная температура около 0 и тоже сильные порывы ветра.
По прогнозу на ноябрь, средняя месячная температура будет на несколько градусов выше нормы во многих областях. Количество осадков прогнозируют на уровне 34 – 77 миллиметров, в Карпатах местами будет 100 миллиметров, что составляет 80 – 100% от нормы.