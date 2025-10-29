Также удерживается мороз. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на горных спасателей Прикарпатья.

Какая погода на высокогорье 29 октября?

Спасатели рассказали, какая ситуация в горах по состоянию на 9:20 29 октября.

Так, на горе Поп Иван Черногорский облачно. Видимость – до 30 метров.

Дует юго-западный ветер со скоростью 15 – 17 метров в секунду.

А температура воздуха опустилась до -3.

Переметы свежего снега на вершине местами до 80 сантиметров,

– говорят спасатели.

