Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Какой будет погода в Карпатах?
В Карпатах прогнозируют ухудшение погоды в Карпатах, в частности опасные порывы ветра.
29 и 30 октября в горах ожидается значительное ухудшение погодных условий: скорость порывов ветра будет достигать 17 – 22 метров в секунду. Объявлен І уровень опасности (желтый),
– предупредили в ГСЧС.
Спасатели просят тех, кто планирует поход в горы, быть максимально осторожными.
Из-за сильного ветра увеличивается риск падения деревьев, также ухудшается видимость и усложняется передвижение по горным маршрутам.
Обратите внимание! В ГСЧС призывают туристов установить мобильное приложение "Спасение в горах".
Это приложение предназначено для коммуникации туристов со спасателями, а именно для голосовых звонков и передачи сигналов SOS с географическими координатами.
Непогода в Карпатах: смотрите видео
Погода в Украине: последние новости
Ранее синоптики предупреждали, что 29 октября в Украине пройдут дожди, также будет ветер со скоростью 7 – 12 метров в секунду, а местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
В Карпатах прогнозируют мокрый снег и дождь, а также порывы ветра. Ночью температура будет около 0.
Между тем 28 октября в сети показали, как Буковель засыпало снегом. Еще вчера на курорте была солнечная погода.