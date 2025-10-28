Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 29 октября?

29 октября пронозируется облачное небо с прояснениями. Умеренный дождь днем ожидается на Востоке, Севере и центре страны. Ночью осадки будут в Закарпатской области.

Ветер прогнозируют преимущественно с юго-западного направления, 7 – 12 метров в секунду. Днем в западных, Житомирской и Винницкой областях местами будут порывы до 15 – 20 метров за секунду.

Ночью температура воздуха будет +2...+7 градусов, а днем прогреется до 8 – 13 градусов тепла. На Закарпатье и юге страны синоптики прогнозируют +16 градусов.

Ночь в Карпатах может пройти с умеренными осадками преимущественно в виде снега. Днем там прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь. Порывы ветра в горах могут достигать 17 – 22 метров в секунду. Температура ночью ожидается от 1 градуса тепла до 3 градусов мороза, днем будет +1...+6 градусов.

Какой будет погода в областных центрах?

Киев +10...+12;

Ужгород +13...+15;

Львов +10...+12;

Ивано-Франковск +10...+12;

Тернополь +10...+12;

Черновцы +10...+12;

Хмельницкий +10...+12;

Луцк +10...+12;

Ровно +10...+12;

Житомир +10...+12;

Винница +10...+12;

Одесса +14...+16;

Николаев +14...+16;

Херсон +13...+15;

Симферополь +13...+15;

Кропивницкий +10...+12;

Черкассы +10...+12;

Чернигов +9...+11;

Сумы +9...+11;

Полтава +10...+12;

Днепр +10...+12;

Запорожье +13...+15;

Донецк +11...+12;

Луганск +10...+12;

Харьков +9...+11.



Прогноз погоды в Украине на 29 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

