Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине 29 октября?
29 октября пронозируется облачное небо с прояснениями. Умеренный дождь днем ожидается на Востоке, Севере и центре страны. Ночью осадки будут в Закарпатской области.
Ветер прогнозируют преимущественно с юго-западного направления, 7 – 12 метров в секунду. Днем в западных, Житомирской и Винницкой областях местами будут порывы до 15 – 20 метров за секунду.
Ночью температура воздуха будет +2...+7 градусов, а днем прогреется до 8 – 13 градусов тепла. На Закарпатье и юге страны синоптики прогнозируют +16 градусов.
Ночь в Карпатах может пройти с умеренными осадками преимущественно в виде снега. Днем там прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь. Порывы ветра в горах могут достигать 17 – 22 метров в секунду. Температура ночью ожидается от 1 градуса тепла до 3 градусов мороза, днем будет +1...+6 градусов.
Какой будет погода в областных центрах?
Киев +10...+12;
Ужгород +13...+15;
Львов +10...+12;
Ивано-Франковск +10...+12;
Тернополь +10...+12;
Черновцы +10...+12;
Хмельницкий +10...+12;
Луцк +10...+12;
Ровно +10...+12;
Житомир +10...+12;
Винница +10...+12;
Одесса +14...+16;
Николаев +14...+16;
Херсон +13...+15;
Симферополь +13...+15;
Кропивницкий +10...+12;
Черкассы +10...+12;
Чернигов +9...+11;
Сумы +9...+11;
Полтава +10...+12;
Днепр +10...+12;
Запорожье +13...+15;
Донецк +11...+12;
Луганск +10...+12;
Харьков +9...+11.
Прогноз погоды в Украине на 29 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Какую погоду прогнозируют в ближайшее время?
В конце октября в Украину накроют дожди и шквалы, но местами температура воздуха будет подниматься до 18 градусов тепла. Всего до конца месяца температурные показатели будут колебаться от 7 до 17 градусов, в зависимости от региона. Местами возможны туманы.
Представительница Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала, что в ближайшее время в Украине не стоит ожидать заморозков или снегопадов.
Метеоролог Вера Балабух прогнозирует, что зимы в Украине станут еще теплее и короче – погода в декабре – феврале все чаще будет напоминать весну или осень.