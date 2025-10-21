Об этом в комментарии 24 Канала рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.
Придут ли заморозки?
Представительница Украинского гидрометеорологического центра отметила, что в течение ближайшей недели сильных заморозков в Украине не будет.
Пока, в течение 5 суток – недели, таких изменений, резкого холода или снега, у нас точно нет,
– ответила синоптик.
Она подчеркнула, что температурный фон в нашей стране немного повысится со среды, 22 октября.
В частности, 26 октября температура днем ожидается +7...+13 градусов, а ночью +2...+7 градусов. На Юге ночью может быть +4...+9 градусов, а днем +10...+16 градусов.
Что известно о дождях в Украине?
По данным Укргидрометцентра, с 21 по 22 октября в Украине не ожидается сильных дождей, лишь возможны незначительные осадки на востоке и северо-востоке.
Температура воздуха в эти дни, согласно предварительному прогнозу, ночью будет колебаться от 1 до 7 градусов тепла. Днем синоптики прогнозируют от 4 до 12 градусов тепла.
В течение среды, 22 октября, в западных и южных регионах температура воздуха днем ожидается в пределах от 11 до 16 градусов тепла.