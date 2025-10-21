Про це в коментарі 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Дивіться також В Україну йде потепління: де та коли підвищиться температура

Чи прийдуть заморозки?

Представниця Українського гідрометеорологічного центру наголосила, що протягом найближчого тижня сильних заморозків в Україні не буде.

Поки що, протягом 5 діб – тижня, таких змін, різкого холоду чи снігу, у нас точно немає,

– відповіла синоптикиня.

Вона підкреслила, що температурний фон у нашій країні трохи підвищиться з середи, 22 жовтня.

Зокрема, 26 жовтня температура вдень очікується +7…+13 градусів, а уночі +2…+7 градусів. На Півдні уночі може бути +4…+9 градусів, а удень +10…+16 градусів.

Що відомо про дощі в Україні?