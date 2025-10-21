Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Будут ли сильные дожди?
В течение 21 – 22 октября погода в основном будет облачной с прояснениями. Сильных дождей не прогнозируют, только на востоке и северо-востоке возможны незначительные осадки, в частности в Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
Прогноз погоды на 21 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Кроме вышеупомянутого, также отметим, что температура воздуха в эти дни, согласно предварительному прогнозу, ночью будет колебаться от 1 до 7 градусов тепла. Днем синоптики прогнозируют от 4 до 12 градусов тепла.
В течение среды, 22 октября, в западных и южных регионах температура воздуха днем ожидается в пределах от 11 до 16 градусов тепла.
Что ожидать от погоды в дальнейшем?
Сообщалось, что в целом в течение октября ожидается месячное количество осадков на уровне 31 – 77 миллиметров, что примерно в пределах нормы. Это переходный месяц, и погода может быть влажной или засушливой.
Определенное повышение температуры на несколько градусов выше, чем ее климатическая норма в октябре можно ожидать и в третьей декаде месяца, то есть после 20-х чисел октября, однако это еще будут уточнять синоптики.