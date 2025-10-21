Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Будут ли сильные дожди?

В течение 21 – 22 октября погода в основном будет облачной с прояснениями. Сильных дождей не прогнозируют, только на востоке и северо-востоке возможны незначительные осадки, в частности в Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.



Прогноз погоды на 21 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Кроме вышеупомянутого, также отметим, что температура воздуха в эти дни, согласно предварительному прогнозу, ночью будет колебаться от 1 до 7 градусов тепла. Днем синоптики прогнозируют от 4 до 12 градусов тепла.

В течение среды, 22 октября, в западных и южных регионах температура воздуха днем ожидается в пределах от 11 до 16 градусов тепла.

Что ожидать от погоды в дальнейшем?