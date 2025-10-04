Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Когда будет потепление в октябре?

Наталья Птуха отметила, что первая декада октября в Украине достаточно прохладная. В целом температура близка к норме в этот период, хотя в некоторых западных областях может быть и ниже. Вторая декада октября будет в пределах нормы.

А вот определенное повышение температуры можно ожидать в третьей декаде месяца, то есть после 20-х чисел октября.

Все еще будет уточняться. Однако по расчетам сейчас, существует вероятность, что где-то в третьей декаде, возможно, будут немного выше значения температуры, по сравнению с тем, которые присущи октябрю То есть на несколько градусов выше, чем климатическая норма,

– указала эксперт.

Стабильного похолодания пока в Украине не будет наблюдаться. Птуха отметила, что это всего лишь середина осени, поэтому температурные перепады возможны.

Синоптик отметила, что из-за расположения в Украине возможны как заливы арктического воздуха, так и поступления тепла из южных широт. И такое чередование наблюдается всегда в течение этих сезонов.

К слову! В Украине с 4 по 8 октября ожидают небольшое повышение температуры. По данным синоптиков, в Киеве и области днем воздух прогреется до +12...+17. В то же время во Львове – до +10...+14.

Какой будет погода в октябре?