Об этом представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала 24 Каналу в интервью, которое выйдет 2 октября.

Выпадет ли снег в Украине?

Наталья Птуха подтвердила, что в ночные часы 2 и 3 октября в западных Житомирской и Винницкой областях могут быть заморозки на поверхности почвы и местами даже в воздухе.

Ожидается, что 2 октября в западных (кроме Закарпатья), 3 октября и в Житомирской, Винницкой и Киевской областях будут заморозки на поверхности почвы 0 – -5 градусов (I уровень опасности, желтый); ночью 2 и 3 октября на Прикарпатье, 3 октября и на Волыни, Ровенской и Житомирской области заморозки в воздухе 0 – -3 градуса (II уровень опасности, оранжевый).

В то же время, по словам синоптика, снег ожидать не стоит.

Ни, пока об этом речь не идет. То есть если мокрый снег, то он только на высокогорье Карпат может быть,

– говорит Птуха.

На высокогорье Карпат 1 – 2 октября там еще может быть временами мокрый снег. Ведь температура там будет получаться около 0 градусов, то есть ночью небольшой минус, днем небольшой плюс. "Остальная территория осадков только в жидкой фазе, то есть в виде дождя, небольшого дождя", – объяснила представительница Укргидрометцентра.

