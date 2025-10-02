Про це представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла 24 Каналу в інтерв'ю, яке вийде 2 жовтня.

Дивіться також Погода в Одесі на найближчий тиждень: чого чекати відпочивальникам

Чи випаде сніг в Україні?

Наталія Птуха підтвердила, що в нічні години 2 і 3 жовтня у західних Житомирській та Вінницькій областях можуть бути заморозки на поверхні ґрунту і місцями навіть в повітрі.

Очікується, що 2 жовтня у західних (крім Закарпаття), 3 жовтня і в Житомирській, Вінницькій і Київській областях будуть заморозки на поверхні ґрунту 0 – -5 градусів (I рівень небезпечності, жовтий); уночі 2 та 3 жовтня на Прикарпатті, 3 жовтня й на Волині, Рівненщині та Житомирщині заморозки у повітрі 0 – -3 градуси (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Водночас, за словами синоптикині, сніг очікувати не варто.

Ні, поки що про це мова не йде. Тобто якщо мокрий сніг, то він тільки на високогір'ї Карпат може бути,

– каже Птуха.

На високогір'ї Карпат 1 – 2 жовтня там ще може бути часом мокрий сніг. Адже температура там буде отримуватися близько 0 градусів, тобто вночі невеликий мінус, вдень невеликий плюс. "Решта території опаду тільки у рідкій фазі, тобто у вигляді дощу, невеликого дощу", – пояснила представниця Укргідрометцентру.

Карпати засипало снігом: що відомо?