Детали сообщает 24 канал со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. Синоптики рассказали о погоде в высокогорье.

Что известно о снеге в Карпатах?

По состоянию на утро 29 сентября на горе Поп Иван было облачно. Спасатели зафиксировали восточный ветер 4 метра в секунду и температуру воздуха в -3 градуса по Цельсию.

По данным Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в Карпатах возможен умеренный дождь с мокрым снегом. В высокогорье ночью будет от -2 до +3 градусов по Цельсию, а днем – от +1 до +6.

Синоптик Наталья Птуха ранее рассказала, что в этот период для гор такая погода является абсолютно нормальной. Мокрый снег там также ожидают 30 сентября и 1 октября.

Снег в Карпатах 29 сентября 2025 года / Фото ГСЧС

Синоптики объяснили 24 Каналу, что существенное снижение температуры принес циклон SEVERIN, который прошел над Восточноевропейской равниной.

Обратите внимание! Первый снег в Украине выпал еще 24 августа – на Драгобрате, в Яремче и урочище Заросляк.

