Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Какими будут дожди в октябре?

Как рассказала Птуха, в октябре месячное количество осадков ожидается на уровне 31– 77 миллиметров, в Карпатах и горах Крыма – 51– 101 миллиметр, что примерно в пределах нормы.

Относительно того, будут ли затяжные дожди, синоптик ответила, что октябрь – это переходный месяц.

Все зависит от синоптических процессов в этом сезоне. Бывают и наоборот засушливые, но чаще всего в октябре уже такая более влажная погода,

– указала она.

Наталья Птуха отметила, что сейчас Украина находится в фазе, когда атмосферные приносят влагу. С точки зрения аграриев, это не плохо, поскольку еще с лета у нас продолжалась засуха. Особенно она затянулась в южных регионах. И сейчас, после этих дождей, это хоть немного изменится.

Какой будет погода в октябре?