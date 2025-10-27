Кроме того, ожидаются сильные порывы ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 28 – 29 октября?

Во вторник, 28 октября, ночью на востоке и юго-востоке будут умеренные, а на Луганщине и Донетчине местами значительные дожди. На западе страны пройдут небольшие дожди. А на остальной территории будет без осадков.

Днем в Украине, кроме восточных областей, также ожидают небольшой дождь.

Ветер в этот день будет западный, юго-западный, 7 – 12 метров в секунду. Днем в западных регионах местами будут порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью +1 – +6 тепла, днем +8 – +13, на юге и юго-востоке – +11 – +16.

В Карпатах ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, порывы ветра 17 – 22 метров в секунду; температура ночью около 0, днем +1 – +6 тепла,

– добавили синоптики.

В среду, 29 октября, в Украине пройдут небольшие дожди, а ночью на юго-востоке – умеренные. Днем без осадков будет в южной части.

Ветер этого также будет западный, юго-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Между тем в западных, а днем и в Житомирской и Винницкой – местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью столбики термометров будут показывать +1 – +6, днем – +8 – +13, а на юге – +11 – +16.

В Карпатах опять же ночью прогнозируют умеренный, а днем небольшой мокрый снег и дождь. Ожидаются порывы ветра 17 – 22 метров в секунду, ночная температура – около 0, а дневная – +1 – +6.

